Die Marktgemeinde Emmersdorf hat als Teil der Kleinregion „Kulturregion“ eine Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz inne. 2018 wurde sie im Zuge der Aktion „Natur im Garten“ als eine der ersten pestizidfreien Regionen vor den Vorhang geholt. Doch der Griff zum Gift ist damit nicht völlig aus Emmersdorf verbannt.

„Obwohl in ganz Emmersdorf laut Glyphosat-Gemeinde-Check von Greenpeace auf öffentlichen Flächen keines mehr verwendet wird, sieht es im Dorf Grimsing ganz anders aus“, ärgerte sich ein Emmersdorfer auf Facebook. Er beobachtete, wie ein Landwirt auf seinem Feld zwischen den Wohnhäusern mit Unkrautvernichtungsmitteln hantierte. „Rund um den gespritzten Acker leben Familien mit kleinen Kindern, auch ein Hochbeet steht dort. Hat denn niemand Angst, davon krank zu werden?“, kritisiert der Emmersdorfer. Das Facebook-Posting schlug digitale Wellen der Empörung. „Und ihr schimpft euch pestizidfrei!“, brüstete sich ein Facebook-User. Doch der Gemeinde die Schuld in die Schuhe zu schieben, greift in dieser Causa zu kurz.

Privater Gebrauch steht jedem Landwirt frei

Das Problem: Das Bekenntnis zum biologischen Pflanzenschutz, sprich das Zertifikat zur pestizidfreien Gemeinde, bezieht sich nur auf die öffentlichen Grünflächen, um die sich die Gemeinde kümmert. Entscheidet sich ein Landwirt privat für Spritzmittel, sind der Gemeinde die Hände gebunden. Und es ist trotz des Zertifikates egal, ob sich der Grund inner- oder außerhalb der Gemeinde befindet.

„Die Gemeinde kann niemanden zu irgendetwas zwingen. Wenn jemand privat Glyphosat verwendet, trägt er alleine die Verantwortung dafür“, erläutert VP-Vizebürgermeister und Umweltgemeinderat Richard Hochratner die Problematik. Das bestätigt auch Bauernkammer-Obmann Johannes Zuser gegenüber der NÖN. Er betont, dass Glyphosat keineswegs – entgegen vieler Klischees – ein „Allheilmittel“ der Bauern ist. „Das muss man differenziert sehen. Es kommt natürlich nur dort zum Einsatz, wo es erlaubt ist, etwa auf unversiegelten Böden. Und selbstverständlich auch nur dann, wenn der Bedarf gegeben ist.“

Auf Facebook kursierte indes aber auch schon ein Lösungsansatz. Wäre Emmersdorf eine Biogemeinde, würden nämlich andere, härtere Regelungen gelten. „Schön wär’s, wenn wir so rasch wie möglich eine werden“, findet der alarmierte Emmersdorfer.