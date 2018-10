Am 25. Oktober startet der Shuttle Buzz“ in die neue Saison – und zwar gestärkt: Neben Melk, Schollach, Loosdorf, Dunkelsteinerwald und Schönbühel-Aggsbach ist jetzt auch die Gemeinde Emmersdorf dabei.

Nach dem Relaunch im vergangenen Jahr konnten zuletzt um fünf Prozent mehr Fahrgäste verzeichnet werden. In der neuen Saison reduzieren sich zudem die Kosten für die einzelnen Gemeinden auf rund 1.000 Euro. „Damit ist der ‚Shuttle Buzz‘ in diesem Jahr flexibler und kosteneffizienter“, freut sich Mit-Initiator SP-Stadtrat Jürgen Eder aus Melk.

„Wir haben vorab mit der Jugend in Emmersdorf gesprochen und ich bin sicher, dass das Angebot auch genutzt wird.“ Gabriel Birgl, Emmersdorf

Im Fahrplan gibt es kleine Änderungen. Durch zu geringes Interesse wird das „La Boom“ in St. Pölten nicht mehr angefahren, die Fahrten ins Ybbser Bermudadreieck finden künftig immer am Freitag statt. „Aber nur dann, wenn nicht in der Region eine Veranstaltung ist“, betont Eder. Somit bleiben die Initiatoren ihrem Versprechen nach dem vergangenen Saison-Aus treu: Der Großteil der Fahrgäste wünschte sich einen eventbezogeneren Fahrplan (siehe www.shuttlebuzz.at).

Damit fährt der „Shuttle Buzz“ diese Saison auch erstmals nach Ysper. Am 27. Oktober findet dort die „Hangover Party“ statt. Ein weiterer Pluspunkt für Nachtschwärmer an Bord: Wer im Bus sitzt, hat garantierten (und meist ermäßigten) Eintritt zu den angefahrenen Events. Dieses „Zuckerl“ haben die Initiatoren mit den Veranstaltern im Bezirk vereinbart.

Testbetrieb in Emmersdorf

In Emmersdorf will man sich die Entwicklung ein Jahr lang anschauen, danach über eine mögliche Verlängerung entscheiden. VP-Jugendgemeinderat Gabriel Birgl ist jedenfalls guter Dinge: „Wir haben vorab mit der Jugend in Emmersdorf gesprochen und ich bin sicher, dass das Angebot auch genutzt wird.“