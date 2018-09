Im Mai 2017 waren sich alle einig: Der Georg-Prunner-Platz braucht eine Neugestaltung. Laut VP-Vizebürgermeister Richard Hochratner hatten die Emmersdorfer nie große Freude mit dem Kunstwerk von Künstler Franz Sam. Also wurde eine Adaptierung sowie Restaurierung beschlossen. Mit der Fertigstellung rechnete man im Frühjahr 2018.

Doch wer jetzt, im September, durch Emmersdorf fährt, sieht vor allem eines: eine Baustelle. Für den stellvertretenden Ortschef ist auch klar, wer die Schuld daran trägt: „Sam hat sich um die Reparaturen zu spät gekümmert und war leider nicht immer verlässlich. Dass der Platz immer noch nicht fertig ist, liegt definitiv nicht an der Gemeinde.“ Die Schuld an der Verzögerung lässt sich der Künstler aber nicht in die Schuhe schieben: „Die Verspätung fällt auf mehrere Faktoren zurück, es gab immer wieder Querschüsse und der Plan wurde ständig geändert.“

Trotz Meinungsverschiedenheiten begutachteten der Künstler und der Vize-Bürgermeister vor Kurzem gemeinsam die Baustelle. „Durch die vielen Kabel- und Leitungsschächte war die Neugestaltung nicht problemlos“, erläutert Hochratner.

Eröffnung des Platzes in der Warteschleife

Der Georg-Prunner-Platz wurde im Zuge der Arbeiten mit einer neuen Stromversorgung ausgestattet, ein „Bücherkasten“ steht nun bereit. Ausständig ist jetzt noch die Reparatur des Buswartehäuschens. Bis das Kunstwerk rund um den „Beton-Finger“ wieder den Platz schmücken kann, wird es auch noch dauern.

„Das Werk hat Risse bekommen und muss neu gegossen werden. Aber Achtung: Die Sprünge kommen vom Alter und nicht wegen schlechter Lagerung auf unserem Bauhof, wie Sam fälschlicherweise behauptet!“, geht Hochratner erneut in die Offensive. Der Künstler hält allerdings an seiner Aussage fest: „Bei den Arbeiten wurde brachial vorgegangen. Sie sind schlichtweg abgebrochen.“

Sam glaubt, dass die Eröffnung des Platzes erst im Winter stattfinden wird. Die Gemeinde ließ sich laut ihm mit notwendigen Bestellungen Zeit. „Dieses langjährige Projekt sollte man in aller Ruhe zu Ende gehen lassen und dann – eventuell bei einer Weihnachtsfeier – gebührend eröffnen“, meint der Künstler.