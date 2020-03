Das gab es noch nie: Erstmals in der Geschichte Emmersdorfs stehen zwei Nicht-VP-Politiker an der Regierungsspitze. Wobei: Es sind zwei Nicht-mehr-VP-Politiker.

NÖN: Vom geächteten VP-Vize zum Bürgermeister mit einer unabhängigen Liste: Herr Hochratner, was war das für ein Gefühl, als das Ergebnis ausgezählt war?

Richard Hochratner: Es ist noch etwas surreal, aber ich freue mich wahnsinnig. Unsere Koalitionsvereinbarung hat gehalten. Ich hatte Vertrauen, das steht außer Frage – aber es hätte ja doch noch anders kommen können. Es ist auch eine Genugtuung, das muss ich zugeben. Und ich freue mich sehr, dass Helmut mein Vize geworden ist.

Helmut Paul Wallner: Ich freue mich auch sehr. Ich kenne Richard ja schon sehr lange.

Seit wann denn schon?

Wallner: Aus unserer gemeinsamen Zeit bei der JVP.

Und jetzt regieren also zwei Ex-VP-Politiker eine Ex-VP-Gemeinde. Herr Wallner, wieso haben Sie denn der ÖVP den Rücken gekehrt?

Wallner: Ich war von 2009 bis 2015 für die ÖVP im Gemeinderat und damals schon das „grüne Gewissen“. Mir hat nicht getaugt, wie das dort abgelaufen ist. Es gab viele „Wadlbeißereien“. Richard war damals auch schon VP-Mandatar und einer der wenigen, die mich für den Schritt zu den Grünen nicht außen vor ließen.

Hochratner: Das hat lange gedauert, bis die ÖVP die Grünen miteingebunden hatte. Das ist genau die Art von VP-Diktatur, die ich im Sommer bei meinem Rauswurf erfahren habe.

„Es wird Themen geben, bei denen wir andere Standpunkte haben. Das ist okay. Alles andere hat nichts mit Demokratie zu tun.“ Richard Hochratner, Ortschef

Zwischen Ihnen beiden war aber auch nicht immer alles eitel Wonne.

Wallner: Wir haben über so ziemlich alles diskutiert. Richard war sozusagen mein Sparringspartner beim Boxen (lacht). Besonders bei der Gestaltung des Georg-Prunner-Platzes sind wir aneinandergeraten.

Hochratner: Das war aber keine politische Diskussion der Marke Schwarz gegen Grün, sondern eine sachliche.

Herr Wallner, Sie sind – dank einstimmigen Votums – der erste Grünen-Vizebürgermeister im Bezirk. Haben Sie mit einem so klaren Ergebnis gerechnet?

Wallner: Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich freue mich sehr darüber. Wir sind voller Tatendrang!

Herr Hochratner, Sie sagten, es müsse auch ein Leben nach dem Hochwasserschutz geben. Was soll da denn kommen?

Hochratner: Wir haben viel vor, viele Projektideen. Wichtig ist, dass wir den Bauhof durchbringen. Die Planungen für einen Neubau sind schon weit fortgeschritten.

Wallner: Zudem müssen wir uns die Flächenwidmungen in der Gemeinde ansehen.

Hochratner: Betonen will ich aber, dass es auch in unserer „bunten“ Koalition zwischen der Liste Bürgernahes Emmersdorf, den Grünen und der SPÖ unterschiedliche Meinungen geben darf. Es wird Themen geben, bei denen wir andere Standpunkte haben. Das ist okay. Alles andere hat nichts mit Demokratie zu tun.