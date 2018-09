Insgesamt nahmen bei der Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) des Bezirkes Melk 20 Kapellen teil. Bei der Bewertung stellten die Musiker ihr Können unter Beweis. Auch der Regen hatte keinen Einfluss auf die hohe Qualität der Musizierenden.

Begonnen wurde mit dem Festakt im Festzelt und im angrenzenden Feuerwehrhaus, wo die Musikkapellen aufspielten. Mit einigen Märschen wurde dieser Programmpunkt mit vielen Ehrengästen umrahmt.

Gedacht wurde zum 20-jährigen Todestag dem unvergessenen Melker Hans Gansch und Militärkapellmeister Franz Peter Bauer, der vor zehn Jahren aus dem Leben gerissen wurde.

Besondere Gäste konnten in Emmersdorf begrüßt werden: Die Musikgesellschaft Grünenmatt-Waldhaus aus dem Kanton Bern in der Schweiz verbrachte einige Tage am Tor zur Wachau.

Eine Lanze für die Blasmusik brach der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner: „Die Musik lebt Kultur in den Gemeinden.“ Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner nannte das Bezirksmusikfest eine „Leistungsschau der Blasmusik, ein Querschnitt durch alle Altersgruppen“.

VP-Bürgermeister Josef Kronsteiner bezeichnete die Trachtenkapelle Emmersdorf „als Bereicherung für das Emmersdorfer Kulturleben“. Landesobmann Peter Höckner und Bezirksobmann Engelbert Jonas stellten den Musikkapellen ein gutes Zeugnis aus. Dies bewiesen die Musiker auch bei der Marschmusikbewertung, wo die Bewerter Johann Lippitsch, Manfred Sternberger und Lambert Schön genau auf die musikalische Note und das Auftreten achteten.