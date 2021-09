Die Urlaubsplanung dauert bei den Heises nicht lange: Seit 60 Jahren (!) kommt das deutsche Ehepaar schon nach Emmersdorf. „Egal, zu welcher Jahreszeit. Wir kommen immer gerne hier her“, sagt Ulrich Heise.

Seit 1961 hält diese besondere Urlaubsliebe schon: Auf der Suche nach einer Reisedestination in die Wachau geriet die Marktgemeinde Emmersdorf in den Fokus. „Das war noch zu einer Zeit, in der man nicht im Internet überall einfach Zimmer buchen konnte“, gibt er zu bedenken. Vor 60 Jahren ging die Reise nach St. Georgen, eine Familie vermietete damals noch Privatzimmer. In den vergangenen Jahrzehnten entdeckten die Heises das Hotel-Restaurant „Zum schwarzen Bären“ für sich. Seither beziehen sie auch immer dasselbe Zimmer: Nummer 204.

Warum es die Heises immer wieder nach Emmersdorf verschlägt? „Aufgrund der Freundschaften, die wir über die Jahre geschlossen haben“, betont der gebürtige Berliner. Und somit wartete vergangenen Freitag auch eine kleine Feier unter Freunden auf die Stammgäste.

Anlässlich ihres Jubiläums organisierte Anna Pritz vom Hotel-Restaurant „Zum schwarzen Bären“ eine Überraschung für das deutsche Paar. Nach einer Führung durch die Magdalenenkapelle spielte die Emmersdorfer Trachtenkapelle für die Heises auf, eine Polit-Delegation stellte sich ein. Ob es im nächsten Urlaub wieder nach Emmersdorf geht? „Klar“, lacht Heise, „ich komm‘ so lange, bis ich die Ehrenbürgerschaft bekomm‘!“