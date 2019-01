Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Melk lenkte am Donnerstag (24. Jänner) gegen 17.30 Uhr einen Transporter auf der LB 3 in Emmersdorf von Richtung Seegarten in Fahrtrichtung Lubergg. Der Lenker gab an, dass ihm kurz vor dem Ortsgebiet Luberegg im Bereich der dortigen Rechtskurve teils auf seinem Fahrstreifen ein unbekannter Kleintransporter entgegengekommen sei, wodurch es zu einer seitlichen Kollision mit den Außenspiegel kam. Der Lenker des Kleintransporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Beamte der Polizeiinspektion Melk fanden nach erfolgter Anzeigeerstattung den linken Außenspiegel des fahrerflüchtigen Fahrzeuges. Das Gehäuse ist schwarz, an der Alu-Aufnahme ist das VW-Emblem eingestanzt. Es dürfte sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen VW älteren Baujahres handeln. Das Gehäuse des Außenspiegels ist vollständig mit Abziehbilder beklebt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Melk unter der Telefonnummer 059133-3130 erbeten.