Hochzeits-Location: Jubel über Top-Platzierung für Schloss Luberegg

Das kaiserliche Landschloss landete im Ranking der Top-10-Hochzeitslocations in ganz Österreich auf Platz neun. Gold und Silber holten das Winzerhotel Kolleritsch und das Weingut Holler in die Steiermark, Platz drei sicherte sich das Weingut Liszt im Burgenland. Niederösterreichweit landete das Schloss Luberegg mit dem Platz zwei sogar unter den Top-drei! Der erste Platz ging an die Schmiede am Ravelsbach (Bezirk Hollabrunn), der dritte an den Landgasthof Krone (Bezirk Mödling).

Die niederösterreichischen Stockerlplätze: Robert Pöchhacker (Platz 3 mit Landgasthof Krone), Familie Pichler (Platz 2 mit Schloss Luberegg in Emmersdorf, siehe Bild oben), Bernhard Fichtenbauer, Roland Pöll , Elisabeth Pöchhacker (Platz 3 mit Landgasthof Krone) und Constantin Witt-Döring (v. l.). Foto: Foto Isabella Hewlett

„Wir bedanken uns bei unseren vielen tollen Hochzeitspaaren der Vergangenheit, die wir auf ihrem gemeinsamen Weg begleiten durften und die durch ihre positiven Bewertungen erheblich zu unserer Auszeichnung beigetragen haben. Ein ganz großes Dankeschön geht aber auch an unser hervorragendes und fleißiges Team“, lassen die Pichlers wissen.

Die Award-Vergabe fand zuletzt im Rahmen einer Galaveranstaltung im Vienna Ballhaus statt. Die Hochzeitsportale www.hochzeit.click und www.hochzeits-location.info haben auf Basis von mehr als acht Millionen Seitenaufrufen die beliebtesten Veranstaltungslocations für Hochzeiten ermittelt – und somit die Sieger-Betriebe gekürt.

