NÖN: Herr Kronsteiner, Ihr Polit-Aus wurde erst jetzt, bei der Abgabe der Kandidatenlisten zur Gemeinderatswahl, überraschend offiziell. Warum stellen Sie sich nicht mehr der Wahl?

Josef Kronsteiner: Nach knapp 20 Jahren in der Gemeindepolitik ist es für mich jetzt genug. Ich bin 63 Jahre alt und möchte mich auf mein Privatleben und meine Familie konzentrieren. Ich hatte nicht viel Urlaub, das will ich jetzt nachholen (lacht).

Gerüchten zufolge sei Ihnen der politische Schlussstrich von der Partei nahegelegt worden.

Kronsteiner: Mit solchen Spekulationen muss man. leben. Vonseiten der Partei gab es da keine Einwände, es war meine eigene Entscheidung.

Also hat Ihre Entscheidung auch nichts mit dem jüngsten VP-Chaos um Ex-Vize Hochratner zu tun?

Kronsteiner: Nein, ich habe schon vor gut einem Jahr darüber nachgedacht, aufzuhören. Ich wusste nichts davon, dass Richard mit einer Liste antritt.

Wie ziehen Sie Bilanz über Ihre Zeit in der Gemeindepolitik?

Kronsteiner: Meine Anfangszeiten als Bürgermeister waren nicht gerade leicht, der amtierende Ortschef Erwin Neuhauser legte sein Amt plötzlich zurück. Ich musste damals schon als Vize viele Agenden des Bürgermeisters übernehmen. Ich habe dieses Amt gern ausgeübt. Stolz bin ich darauf, dass sich trotz vieler Projekte die Schulden immer in Grenzen hielten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Emmersdorfs? Für die ÖVP geht Vize Georg Ertl an der Spitze ins Gemeinderats-Rennen.

Kronsteiner: Junge Leute an der Gemeindespitze – die weiter für die Emmersdorfer arbeiten.