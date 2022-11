Laura Kiefer im Finale des „NÖN-Talents“: Die singende Fußballerin

Werbung

„Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Laura Kiefer. Die 21-jährige Sängerin performte am vergangenen Freitag beim Finale von „Die NÖN sucht das größte Talent“. Aufs Stockerl schaffte sie es zwar nicht, aber deshalb ist bei der Emmersdorfer Frohnatur nicht Trübsalblasen angesagt. Ganz im Gegenteil.

„Ich habe gar nicht damit gerechnet, überhaupt so weit zu kommen. Das Ziel meiner Castingteilnahme war, es mal alleine zu probieren, also alleine aufzutreten“, verrät sie. Denn Bühnenerfahrung kann Kiefer vorweisen: Als Teil der Band „Delayed“ spielte sie etwa dieses Jahr beim „Under the bridge“-Festival in Emmersdorf. Solo-Auftritte – etwa bei Hochzeiten, Taufen und Feiern – seien für sie ein „gutes Pendant“ zum gemeinsamen Rocken mit der Band.

Beim Finale des „NÖN-Talents“ begeisterte sie das Publikum in Tulln mit Elton Johns „ I guess that‘s why they call it the blues“ – dieser Song wurde über die vergangenen Monate zu ihrem aktuellen Lieblingslied. „Es war schön, dafür in diesem Rahmen so viel positives Feedback zu bekommen“, sagt sie. Kiefer bleibt also dran am Mikro – und am Ball. Denn die 21-Jährige ist beim SC Wiener Viktoria aktiv, spielt aktuell in der Wiener Frauen Landesliga und dem Wiener Frauen Cup. „Beides, also das Fußballspielen und das Singen, lösen gleichermaßen Euphorie in mir aus. Beides macht mich sehr glücklich.“ -ds-

