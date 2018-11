Nach wochenlangem Regen trat 2013 die Donau übers Ufer und überflutete den Bezirk. Auch Emmersdorf stand unter Wasser. Zum letzten Mal – denn der Hochwasserschutz ist nach einer Bauzeit von drei Jahren fertig.

Kronsteiner: "Für Ernstfall gerüstet"

„Jetzt sind wir für den Ernstfall gerüstet“, strahlte VP-Bürgermeister Josef Kronsteiner bei der Eröffnungsfeier am Georg-Prunner-Platz. Die Gemeinde hochwassersicher zu machen, war ein Mega-Projekt: 16,7 Millionen Euro flossen in den Bau des Flutschutzes in Emmersdorf und Seegarten. Besonders erfreulich: Die geplanten Kosten wurden nicht überschritten.

Ein großer Dank galt den Planern, Architekten und Handwerkern, die den Flutschutz gestalteten und errichteten. Den Spagat zwischen Funktionsfähigkeit und ansprechender Optik am Tor zur Wachau zu schaffen, war keine leichte Aufgabe.

Spagat zwischen Funktion und Optik

„Wir haben uns um eine alltagstaugliche Gestaltung bemüht“, berichtet Planer Jörg Handhofer. Der Emmersdorfer Hochwasserschutz hat eine Länge von 650 Metern, der in See- garten von 460 Metern. „Jetzt müssen die Emmersdorfer nicht mehr zittern, wenn es einmal länger regnet“, schmunzelte er.