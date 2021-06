Wenn der Sommer kommt, lockt die Pielachmündung: Der Ansturm im Naturschutzgebiet Pielachmündung-Steinwand war zuletzt aber so groß, dass es nun Konsequenzen gibt. Aufgrund der vielen parkenden Autos, die unter anderem auch am Donauradweg/Treppelweg abgestellt wurden, kam es zu Flurschäden. Eine Schrankenanlage soll künftig das Park-Chaos regeln.

„Wir haben in Abstimmung mit den angrenzenden Grundeigentümern, der Forstverwaltung Melk und Fischereiberechtigten einen Schranken installiert, damit nur mehr Berechtigte zufahren können“, informiert Viadonau-Sprecher Christoph Caspar auf NÖN-Anfrage. Erholungssuchende werden aber weiterhin das Naturschutzgebiet aufsuchen können, wie Caspar betont: „Es stehen weiterhin die Parkflächen oberhalb des Areals zur Verfügung, von dort aus kann man in wenigen Metern das Donauufer erreichen.“

Wer im Naturschutzgebiet verweilen möchte, muss sich allerdings an gewisse Regeln halten. Nachgefragt bei der Bezirkshauptmannschaft Melk herrscht dort etwa Grillverbot. „Das Grillen ist nicht von den zulässigen Eingriffen umfasst und daher nicht zulässig“, betont Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner. Erlaubt ist jedenfalls das Befahren der Pielach mit nicht motorisierten Booten flussabwärts bis zur B3, das Baden in der Pielach und in der Donau sowie das Lagern auf Schotterbänken – ausgenommen auf den zwischen den Pielach-Mündungen vorgelagerten Schotterbänken von April bis Juli.