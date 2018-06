Als vor zwei Wochen die Supermoto-Bikes beim Grenzland-Cup in Emmersdorf anrollten, wirbelten sie nicht nur auf der Donaulände ordentlich Staub auf. Die Bezirks-Grünen kritisieren das Motorsport-Event scharf – und dabei gerät Emmersdorfs VP-Vize Richard Hochratner ins Kreuzfeuer der Umweltpartei.

„Obwohl er Umweltgemeinderat ist, hat er sich besonders ins Zeug gelegt, dass der Cup in Emmersdorf über die Bühne geht“, nimmt Grünen-Gemeinderat Helmut Wallner den Vizebürgermeister in die Pflicht. Außerdem habe er Hochratner darauf aufmerksam gemacht, dass das Event während der Brutzeit der Vögel und in einem Natura2000-Gebiet stattfindet.

Grünen-Gemeinderat Helmut Wallner bezweifelt, dass das Supermoto-Event vollends genehmigt war. | NÖN

„Außer einem höhnischen Lachen habe ich keine Reaktion darauf bekommen“, schüttelt Wallner den Kopf. Empört zeigt sich auch Grünen-Bezirkschef Emmerich Weiderbauer. „Manche schmücken sich gerne bei Bedarf mit dem grünen Mäntelchen. Ein Rennen auf diesem Areal zu veranstalten, ist aber das genaue Gegenteil von Umweltschutz“, legt er nach.

Wallner hält jedenfalls mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Und mit seinem Zweifel auch nicht: „Ich habe die Umweltanwaltschaft kontaktiert. Ob ein Motorsport-Cup auf Natura2000-Gebiet rechtens ist, werden sie sich ansehen.“

Beeindrucken lässt sich Hochratner von Wallners angekündigten Nachforschungen jedenfalls nicht. „Als Gemeindevertreter habe ich mich stets davon überzeugt, dass alle Auflagen erfüllt sind. Wenn die Behörden fündig geworden wären, hätte das Event nicht stattgefunden“, kontert der Vize-Ortschef. Für ihn überwiegt der positive Effekt der Sportveranstaltung: „Lärm und Staub sind bei Rennen unvermeidbar. So ein Event kurbelt aber den Tourismus an, Emmersdorf hat sicherlich vom Cup profitiert.“