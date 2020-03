Mit einem kräftigen Ruck macht Willi Frostl das Fenster auf. Nur ein paar Meter Wiese trennen seinen Garten vom Ufer der Donau. „Heute dürfte ich auf diesem Grundstück nicht mehr bauen, das ist gewiss“, schmunzelt der 90-Jährige. Sein Haus ist das einzige in der sogenannten roten Zone. Laut Gefahrenzonenplan ist dort eine ständige Besiedlung aufgrund der Donaunähe gar nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Eine Widmung auf Bauland ist heute nicht mehr zulässig.

„1985 war das anders“, erzählt der 90-Jährige. „Da hat nie jemand etwas gesagt.“ Auch nicht, als sich Frostl 1988 einen Zubau genehmigen ließ. Der gelernte Zimmermann hat das gesamte Haus selbst gebaut. „Ich war damals 17 Jahre alt. Der Grund hat mich 4.000 Schilling gekostet. Ich kenne jeden einzelnen Nagel, der in die Wand geschlagen wurde“, streicht der Emmersdorfer über das hölzerne Stiegengeländer. Bei der obersten Stufe erinnert eine Tafel aber an die Kehrseite der Donaunähe. Zweimal stand Frostls Zuhause schon unter Wasser.

NOEN Fluch und Segen: Den Ausblick auf den Flussweiß der Emmersdorfer zu genießen.

„Das war 2002 und 2013. Der Garten sowie der Keller war geflutet. Mein Öltank ging kaputt“, erinnert sich der 90-Jährige zurück. Ein Umzug kam Frostl aber noch nie in den Sinn. „Ich hänge an diesem Haus. Und der Blick auf die Donau ist einmalig. Es ist wunderschön hier“, erläutert der Emmersdorfer. „Und außerdem kann mich nichts mehr überraschen“, legt er nach. Die Gummistiefel sind griffbereit, die Sachen im Keller auf Stellagen nach oben verlagert. Einen Meter zwanzig hoch stand Frostl schon das Wasser in der Garage. „Daher lagere ich alles einen Meter dreißig hoch“, lacht er.