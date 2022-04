Neue Betreiberin am Campingplatz: Durch Zufall den Traum erfüllt

Werbung

Als Larisa Serban-Colnesicov neun Jahre alt war, übernahm ihr Vater den Campingplatz im oberösterreichischen Grein. „Ich bin quasi dort aufgewachsen“, schmunzelt die 32-Jährige. „Und ich habe es geliebt!“ 24 Jahre später führt Serban-Colnesicovs Vater die Greiner Anlage noch immer. Und mit dieser Saison ist auch Larisa Campingplatz-Betreiberin: Per mehrheitlichem Votum wurde der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und der gebürtigen Greinerin und Wahl-Persenbeugerin beschlossen.

In der Weinfasshütte mit Donaublick nächtigen

„Damit geht mein Kindheitstraum in Erfüllung“, strahlt sie. Und das geschah rein zufällig, wie die 32-Jährige, die Medientechnik studierte, schildert. Ein Campinggast in Grein habe ihr im Vorjahr davon erzählt, dass die Anlage in Melk neu verpachtet werden soll.

„Ich hab‘ die beiden Ortschaften verwechselt und in Emmersdorf angerufen“, erinnert sich Serban-Colnesicov zurück. Erst wies man sie ab – und mit Melk kam keine Einigung zustande. Doch dann klingelte wenig später abermals das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: Emmersdorfs BNE-Bürgermeister Richard Hochratner. Auf das Telefonat folgte ein persönliches Treffen – danach der Gemeinderatsbeschluss. „Ich bin wirklich sehr froh, dass ich mich damals vertan hab“, lacht Serban-Colnesicov.

Neu: Weinfasshütten am Campingplatz. Foto: Foto privat, Gemeinde

Mit Mai möchte die Neo-Pächterin den Emmersdorfer Campingplatz eröffnen. „Wenn jetzt im April schon jemand anklopft, steht unsere Tür aber natürlich trotzdem offen“, berichtet sie. Teile der Anlage wurden jedenfalls bereits auf Vordermann gebracht: Sanierte Sanitäranlagen und eine neu gestaltete Rezeption erwarten die Camper, auch die Wände bekamen einen Neuanstrich.

„Und da wir ja jetzt in der Wachau zu Hause sind, haben wir Weinfasshütten gekauft“, verweist Serban-Colnesicov auf zwei hölzerne Bungalows, drei weitere werden noch geliefert. Die 32-Jährige plant zudem noch einen Kinderspielplatz sowie in Zukunft eine E-Bike-Ladestation. „Ich freu‘ mich schon, wenn alles fertig ist!“

