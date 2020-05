Bei der jüngsten Überprüfung stellten die Experten den Spielplätzen in Goßam und der Westsiedlung Emmersdorfs kein gutes Zeugnis aus. Morsches Holz an den Spielhäusern, Türmen, Rampen, Mängel an den Schaukeln und Kletterwänden. „Die Bauhofmitarbeiter sind gleich aktiv geworden und haben bereits die ersten Spielgeräte abgebaut und entsorgt“, berichtet BNE-Bürgermeister Richard Hochratner.

Die Spielplätze sollen aber natürlich nicht leer geräumt bleiben. Damit sich die Kleinsten der Gemeinde dort schnellstmöglich wieder austoben können, steht eine Neugestaltung auf den Plan. Diesen Prozess sollen Eltern und Kinder der Gemeinde per Bürgerbeteiligung mitgestalten können. „In Form von Workshops soll dies stattfinden. Zudem haben wir schon Kontakt mit dem NÖ Spielplatz-Büro aufgenommen und das Projekt zur Förderung eingereicht“, erläutert der Ortschef den weiteren Fahrplan für die beiden Spielplätze.