Als ein 67-jähriger Emmersdorfer von einem Spaziergang am Montagabend nicht mehr nach Hause kam, schlug seine Frau Alarm. Mehrere Polizeistreifen durchsuchten bis 23 Uhr das vermutete Gebiet, aufgrund der Dunkelheit wurde die Aktion abgebrochen und gleich am nächsten Tag fortgesetzt. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Involviert in die Suchaktion war auch die Feuerwehr Emmersdorf, die mittels Zweier-Trupps definierte Fahndungsbereiche zu Fuß und mit Quads durchstreifte.

Kurz nach 9 Uhr schlug ein Mitarbeiter der ViaDonau, der entlang des Treppelweges der Donau im Gemeindegebiet von Emmersdorf Vermessungsarbeiten durchführte, Alarm. Er hatte einen männlichen Leichnam im Wasser treibend vorgefunden. Noch vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich beim Toten um den abgängigen 67-Jährigen handelt. In der Folge wurden die Angehörigen vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes verständigt.