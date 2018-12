Insgesamt mehr als 1,1 Million Fahrgäste konnten die niederösterreichischen Landesbahnen im Jahr 2018 begrüßen. Ein kleines Stück zum Kuchen trägt dabei auch die Wachaubahn, die zwischen Emmersdorf und Melk verkehrt, bei. Waren es im Jahr 2015 noch 23. 000 Fahrgäste, stieg deser Anteil auf rund 30.500 Passagiere in der klassischen Ausflugsbahn.

Ab der kommenden Saison will die Betreiberfirma NÖVOG dem steigenden Interesse Tribut zollen und verdichtet zum Saisonstart Ende März den Zugverkehr von drei auf vier Zugspaare. Zusätzlich wird im Bereich vor Emmersdorf eine Gleissanierung durchgeführt.

Quelle: NÖVOG; Foto: NÖVOG/Kerschbaummayr; NÖN-Grafik: Bischof

Immer wieder Kritik am Tourismus-Zug gibt es von FP-Landtagsabgeordnetem Martin Huber. So bemängelte er im vergangenen Jahr versperrte WC-Anlagen, die fehlende Möglichkeit für Touristen sich Snacks oder Getränke zu kaufen, aber auch die kurze Aufenthaltsdauer in Emmersdorf. „Der Bahnhof wirkt für Gäste alles andere als einladend“, so Huber damals zur NÖN.

Vonseiten der NÖVOG betont Pressesprecherin Katharina Heider-Fischer, dass die WC-Anlagen an den Verkehrstagen geöffnet sind. „Sie werden jeweils vom Zugbegleiter des ersten und letzten Zuges auf- bzw. zugesperrt“, betont Heider-Fischer.

Die Maßnahme ist notwendig, da es in Vergangenheit zu vermehrtem Vandalismus gekommen ist. Schlechte Karten gibt es weiterhin für Touristen, die sich Snacks oder Getränke kaufen wollen. Laut NÖVOG ist ein Gastbetrieb am Bahnhof Emmersdorf aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Dabei dürfte auch das Aufstellen von Automaten kein Thema sein, denn auch das dürfte sich wirtschaftlich nicht rentieren.