Bereits im Dezember 2019 ließ das bloße Andenken der FF Gossam an einen eigenen Stützpunkt aufhorchen.

In der Coronakrise richteten sich die Florianis einen Brief – mit Betreffzeile „Zukunft der FF Gossam“ – an die Gemeinde: Gerade die Krise zeige, welche Vorteile zwei Feuerwehrstandorte hätten. Käme es etwa in einer Feuerwehr zu einer Covid-Erkrankung, fiele die gesamte FF-Kraft im Ort unter Quarantäne.

„Es zeigt sich immer wieder in vielen verschiedenen Bereichen, dass ein System, das auf kleinere Strukturen setzt, viel mehr Vorteile hat, als ein System der Zentralisierung“, spielten die Gossamer im Schreiben auf das bestehende FF-Haus in der Gemeinde an. Dieses wurde – „gegen den Willen der FF Gossam“, wie FF-Kommandant Karl Kerschbaumer betonte – so konzipiert, dass sowohl die Wehren Emmersdorf und Gossam darin Platz hätten. Seitens der Gossamer entstand die Idee, einen Stützpunkt beim Lagerplatz für den Hochwasserschutz Schallemmersdorf zu errichten. Als Zukunftsperspektive.

Jetzt folgte die Antwort der Gemeinde: Laut BNE-Bürgermeister Richard Hochratner sei „ein Bestehen der FF Gossam niemals infrage gestellt worden.“ Er verweist aber darauf, dass die Zukunft der beiden Wehren im gemeinsamen FF-Haus liege: „Der Umzug in das vorgesehene Gebäude ist jederzeit möglich.“ Zudem habe man aufgrund der wenigen Dammelemente eine kostengünstige Alternative als Lagerplatz gefunden: den Bauhof in Seegarten.

Was die FF Gossam dazu sagt? Einstweilen nichts. „Wir müssen das erst intern besprechen, ehe wir darauf antworten“, erläutert Kerschbaumer.