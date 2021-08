Am Freitag in der Früh kam es aus noch unbekannter Ursache auf der B3 in Gossam bei Emmersdorf bei einem Abbiegevorgang zu einer Kollision zwischen zwei PKWs. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß in das angrenzende Feld geschleudert. Eine Person wurde schwer- , die andere leicht verletzt ins Spital gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich kurz darauf nur einige hundert Meter weiter in richtung Krems. Hier kollidierten ebenfalls 2 PKWs. Die Innsaßen wurden ins Spital gebracht. Bei Beiden Unfällen war jeweils ein Elektro-Fahrzeug beteiligt was die Bergung für die Feuerwehren aus Gossam, Emmersdorf und Melk kompliziert machte.