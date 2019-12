Wohl kaum ein anderes Thema bringt momentan die Gerüchteküche in Emmersdorf so zu brodeln, wie die Pläne um ein zweites FF-Haus.

Das bestehende, 2017 eröffnete FF-Haus wurde nämlich eigentlich so konzipiert, dass beide Wehren im Ort, die FF Emmersdorf und die FF Gossam, darin Platz haben. Dass die Gossamer Florianis nun mit einem eigenen Stützpunkt liebäugeln, können viele nicht nachvollziehen – ehe es überhaupt offiziell zur Diskussion gestellt wurde. „Alleine das anzudenken ist ein Skandal. Hier will man alte Vereinbarungen einfach aushebeln“, gibt ein Kritiker aus den Reihen der Feuerwehr zu bedenken.

FF Gossam war noch nie für Zusammenlegung

Die Idee entstand aus dem derzeitigen Umstand: Für die Hochwasserschutzarbeiten in Schallemmersdorf wurde ein Lagerplatz in Gossam eingerichtet. Auf diesem Grund könnte man ein kleineres FF-Haus, nur für die Gossamer Kameraden, errichten – so die Theorie. „Es gibt ein FF-Haus, in dem beide Platz haben. Und dafür zahlen wir auch noch“, meldet sich Grünen-Gemeinderat Helmut Paul Wallner zu Wort.

Auf die Kritikpunkte angesprochen, winkt der Gossamer FF-Kommandant Karl Kerschbaumer ab. „Das sind doch nur angedachte Pläne, bei Weitem nichts Fixes“. Er betont, dass das gemeinsame FF-Haus sowieso gegen den Willen der FF Gossam gebaut wurde. „Wegen der Förderung einigten wir uns. Es geht nicht nur um die Kosten, sonder um die Eigenständigkeit der Wehr. Das ist eine Chance, den Bedarf zu überprüfen“, meint Kerschbaumer.“