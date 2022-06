Das Wahrzeichen als Modell verewigt

Freitag, 24. Juni

9.30 bis 20 Uhr: Stadtmaskottchen Löwi verteilt im Melker Wachaubad bei freiem Eintritt gratis Eis; 18 bis 20 Uhr: Mikrowanderung und Forschungsspaziergang am Hafenspitz mit dem Titel „Dooras Garten“

Samtag, 25. Juni

9.30 Uhr: Eröffnungsfeier samt Anschnitt der Riesentorte am Hauptplatz; 9 bis 12.30 Uhr: „Challenge Area“ von Sportland NÖ im Schuberth Stadion; 9 bis 10.30 Uhr: U-9 Turnier mit vier Mannschaften aus dem Bezirk im Schuberth Station; 10 bis 18 Uhr: Präsentation der Gemeinden des Bezirkes Melk, Regionalmarkt in der Innenstadt, Wirtschaftsbetriebe haben ebenso ganztags geöffnet; 10 bis 12.30 Uhr: Präsentation der Musikschulen des Bezirks auf der Bühne am Hauptplatz; 10.30 bis 11 Uhr: Benefiz-Elfmeterschießen/Tombola im Schuberth Stadion, 11 bis 13 Uhr: Länderspiel zwischen dem SC Rathauskeller Melk und dem SG TSV/DJK Herrieden; 13 bis 17 Uhr: Präsentation der Einsatzorganisationen des Bezirks am Parkplatz der Wachauarena; ab 13 Uhr: Konzert der Militärmusik NÖ in der Wachauarena; 14 bis 16 Uhr: Auftritt der Chöre des Bezirks auf der Bühne am Hauptplatz; 16 bis 17 Uhr: Vorführung der Sportunion auf der Bühne am Hauptplatz, 17 bis 19 Uhr: Bands aus der Region auf der Bühne am Hauptplatz, ab 17 Uhr: Feuerzauber im Nibelungengau, ab 19.30 Uhr: Kammerorchester Waidhofen im Kolomanisaal im Stift Melk; ab 20 Uhr: Sommerspiele Melk „Nero“, Wachauarena

Sonntag, 26. Juni

ab 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst am Hauptplatz; 11 bis 13 Uhr: Frühschoppen der Melker Stadtkapelle am Hauptplatz; 14 bis 16 Uhr: Umzug der Gemeinden und Blasmusikkapellen vom Hauptplatz zum Hafenspitz; 15.30 bis 16 Uhr: Jagdhornbläsergruppe Hiesberg am Hauptplatz; 16 - 17 Uhr: Abschlusskonzert des Festes vom Musikverein Melk auf der Bühne am Hauptplatz