Es war ein Paukenschlag, der eine regelrechte Lawine (allen voran an Entrüstung) auslöste: Nach 16 Jahren verlässt Pfarrer Hans Wurzer die Pfarre Ybbs und wechselt mit September nach Opponitz (Bezirk Amstetten), wir hatten berichtet:

Ablöse Ybbser Pfarrer Hans Wurzer tritt zurück

Im Interview Ybbs: Pfarrer Wurzer über den Abschied

Eine Welle der Solidarität. „Jemand, der auch die Jugend erreicht“, „ein Freund“, „eine Bereicherung“ – die vielen NÖN-Leserreaktionen via Post oder den sozialen Medien sind wortwörtlich als „Welle der Solidarität“ zu beschreiben.

„Ich bin überwältigt über die Menge an Briefen und Postings“, strahlt Wurzer. „Ich habe in der Pfarre Ybbs immer viel Wertschätzung erfahren. Ich gehe nicht verbittert“, sagt er.

Brachinger: „Ich will hier einiges klarstellen.“ Streitereien innerhalb der Pfarre gingen Wurzers Entscheidung zum „Tapetenwechsel“ voraus. Wenn man eben von diesen Streitereien spricht, kristallisieren sich zwei Namen heraus: Hans Wurzer und Franz Brachinger, Ex-Vize (SPÖ) und Mitglied des Pfarrkirchenrates.

Letzterer meldete sich in der NÖN-Redaktion, um „sich gegen die vielen Anfeindungen zu wehren“: „Ich bin nicht schuld, dass Hans gegangen ist.“ Er betont, dafür interveniert zu haben, dass Wurzer bleibt. „Ich wollte ihn lediglich mit der Verwaltung entlasten.“ Organisatorische Mängel in der Pfarre seien ja auch einer der wesentlichen Vorwürfe seitens der Diözese an Wurzer gewesen. Böses Blut gäbe es zwischen ihnen keines: „Ich wünsche ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“.

Der Streitpunkt zwischen Brachinger und Wurzer: Christliche Symbolik. Laut Brachinger gab es zwei „Riesenkonflikte“ zwischen ihm und Pfarrer Wurzer, wobei es um dasselbe Thema ging. Und zwar, ob Kreuze und andere christliche Symbole angebracht sind – oder eben nicht.

privat Im Abstellraum wurde laut Franz Brachinger ein Kreuz gefunden, welches ursprünglich den Ybbser Pfarrsaal zierte.

„In der Küche im Pfarrhof wurden die Kreuze entfernt, nachdem dort eine muslimische Familie untergebracht worden war. Ich habe damit überhaupt kein Problem, aber wenn in der Pfarre schon keine Kreuze mehr hängen, brauchen wir über Kreuze in der Schule nicht diskutieren“, erläutert Brachinger.

Auch im Pfarrsaal seien laut dem Pfarrkirchenrat Kreuze verschwunden. „Eines haben wir im Abstellraum gefunden. Zwei Kreuze wurden im Pfarrsaal wieder angebracht, in der Küche fehlt es noch immer“, erklärt er.

Darauf angesprochen verweist Wurzer, „darauf keinen Wert gelegt zu haben“. „Die Familie wohnt schon lange hier, nach drei Jahren haben sie sie entfernt. Nachdem die Familie jetzt wohl auch auszieht, hat sich das Thema ja erledigt.“

Auch, dass die Kapelle im Therapiezentrum zu einem Begegnungszentrum umgestaltet hätte werden sollen, stieß Brachinger sauer auf. „Die Kreuzwegbilder, welche der Pfarre gehören, wurden entfernt. Die Rechnung dafür musste die Pfarre bezahlen. Die Entfernung des Altars konnten wir verhindern“, so Brachinger. „Ich habe nun einmal kein Problem mit multireligiösen Räumen“, argumentiert Wurzer.

Klärendes Gespräch? Vergangene Woche lud Bischof Alois Schwarz die Beiden zum Gespräch. Dort soll Wurzer laut Brachinger gesagt haben, er wollte schon vor zwei Jahren in eine kleinere Gemeinde wechseln. Der Pfarrer dementiert: „Davon war nicht die Rede.“

Wie geht es jetzt in Ybbs weiter? Am Sonntag, 30. August, feiert Wurzer um 8 und um 10 Uhr seine letzten Messen in Ybbs. Für Brachinger scheint das Thema Pfarre Ybbs nach dem Gespräch mit dem Bischof ebenso abgehakt: „Ich werde höchstwahrscheinlich zurücktreten.“