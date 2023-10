Funktionäre und freiwillige Helfer vor den Vorhang geholt

Ganz im Zeichen des Dankes und der Berichte stand der Bürgermeisterinnen-Empfang von SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz im Europaschloss Leiben. Sie konnte einleitend viele Vertreter von Körperschaften, Vereinen, aus der Politik und Wirtschaft begrüßen. An der Spitze natürlich jene, die an diesem Abend geehrt wurden.

Seit Jahren ist es Brauch, dass eine Firma vom Besitzer vorgestellt wird. Diesmal stellte Thomas Gaitzenauer den Betrieb Belousek vor. Seit einiger Zeit ist diese Firma, die den Fachhandel beliefert und einen Großhandel für textiles Zubehör führt, in Leiben ansässig. Es ist der Nachfolgebetrieb von Elisa-Wolle. Der Besitzer blätterte in der Firmengeschichte, die 90 Prozent ihrer Produkte in Österreich verkauft. Derzeit sind 28 Mitarbeiter beschäftigt, davon 16 in Leiben. Gaitzenauer: „Wir freuen uns, dass wir den Schritt mit unserem Familienunternehmen nach Leiben getan haben.“

SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz ging in ihrem umfassenden Bericht auf die Lage in der Gemeinde ein. So sieht sie in der Kinderbetreuung einen wichtigen Beitrag für die Jugend. Und weiter: „Für unsere Bevölkerung wird sehr viel getan: so sind der Straßen- und Wegebau, Wasser und Kanal sowie neue Wohnbauten immer ein Gebot der Stunde. Großes Augenmerk legen wir aber auch auf die Flächen- und Siedlungsentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz sowie die verschiedensten Veranstaltungen, die in Leiben von den Vereinen durchgeführt werden.“ Eines findet sie sehenswert in Leiben: „Wir haben eine großartige Freiwilligenarbeit.“

Ihren Bericht beendet Gerlinde Schwarz mit dem Dank an die Gemeindebürgerinnen und -bürger sowie die großartige Freiwilligenarbeit. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von einem Gesangstrio der Musikschule Nibelungengau unter der Leitung von Erika Foramitti.