Endlich: Die Corona-Zahlen im Bezirk Melk gehen (leicht) zurück

Diese Woche wird bei einem Regierungsgipfel entschieden, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Politik in Kraft bleiben – alle Zeichen stehen auf Lockerungen. Indes vermeldet die Bezirkshauptmannschat Melk (BH Melk) auch erstmals seit dem Jahreswechsel einen leichten Rückgang der Infektionszahlen.

Zum Start in die Vorwoche verzeichnete die Bezirkshauptmannschaft Melk 2.713 Corona-Fälle, eine Woche liegt die Zahl laut Angaben der Behörde bei 2.529. „Insgesamt sind im Bezirk aktuell 3.441 Personen als Verdachtsfälle bzw. Kontaktpersonen behördlich abgesondert“, informiert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner auf NÖN-Anfrage. Zum Vergleich: Vor einer Woche verzeichnete die BH noch 4.231 Personen in Quarantäne.

Mostviertel am Ende der NÖ-Impftabelle

Laut Haselsteiner bestehen derzeit keine Verkehrsbeschränkungen. „In allen 40 Gemeinden gibt es positiv getestete Personen. Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes Melk beträgt aktuell 2.916,4. In allen Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz über 1.000, in 27 Gemeinden über 2.000, in sieben Gemeinden davon über 3.000“, gibt der Bezirkshauptmann Einblick in die Statistik. Apropos Statistik: Die vier Mostviertler Bezirke sind weiterhin Schlusslicht bei der Impfquote in Niederösterreich: Im Bezirk Scheibbs haben nur 62,82 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat, in Waidhofen an der Ybbs 64,42 Prozent, in Melk 64,56 Prozent und in Amstetten 64,71 Prozent. Der Niederösterreich-Wert: 71,66 Prozent.

