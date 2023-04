Ybbser Nachbarschaftsstreit landet bei Höchstgericht

Es ist ein jahrzehntelanger Streit zwischen Nachbarn, der mittlerweile nicht nur das Klima im betroffenen Ybbser Ortsteil zerstört hat, sondern auch Gerichte, Anwälte und die Stadtgemeinde beschäftigt. In der Kurzfassung handelt der Konflikt um die Nicht-Einhaltung von Bauvorhaben, aber auch andere Thematiken wie Wegerechte. Im schlimmsten Fall droht einer der beiden Streitparteien der Abriss des in den 1980er-Jahren erstellten Zubaus des Hauses.

2022 landete der Fall beim Landesverwaltungsgericht, welches zum Jahreswechsel die Entscheidung traf, dass der Abriss des Gebäudes vom Tisch ist. Für die Stadtgemeinde Ybbs war das eine Erleichterung, da im abgeschlossenen Verfahren die Rechtsansicht der Stadt bestätigt wurde. „Es gibt eine Entscheidung, der angefochtene Bescheid wurde bestätigt, womit der Antrag auf baupolizeiliche Anordnung von der Stadtgemeinde abgewiesen wurde“, betonte im Jänner der Vizepräsident des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich, Markus Grubner.

Dass damit die Sache erledigt sei, glaubte die Stadtgemeinde bereits damals nicht. Immerhin gab es noch eine Sechs-Wochen-Frist, um Beschwerde gegen das Verfahren einzuleiten. Und das tat der jetzt unterlegene Nachbar und ging sowohl zum Verfassungs- als auch zum Verwaltungsgerichtshof.

Ablehnungen bei Verfassungsgerichtshof

Im ersten Fall, der Einbringung beim Verfassungsgerichtshof, folgte prompt eine Ablehnung. Der Mandant behauptete, dass im Fall das Gleichheitsgebot verletzt wurde. Dem sei aber nicht so gewesen, wie der Verfassungsgerichtshof in einer Erklärung betont − Fall damit erledigt. Offen ist aktuell noch das Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof − die Dauer der Prüfung ist derzeit allerdings noch offen.

Daneben gibt es jetzt aber auch einen neuerlichen Vorwurf in einem Nebenfall zum Nachbarschaftsstreit. In der Februar-Gemeinderatssitzung versuchte die Stadtgemeinde in der Causa eine Grenzberichtigung durchzuführen. Beim Vorgang handelte es sich um eine Grundstücksteilung im vereinfachten Verfahren zwischen der Gemeinde und dem betroffenen Eigentümer. Dazu gibt es für einen Teil der Fläche eine gültige Vereinbarung aus dem Jahr 1960, die aber nie im Grenzkataster eingetragen wurde. Der Betroffene glaubt aber, dass die Stadt Ybbs hier nicht richtig gehandelt und die Quadratmeter falsch berechnet habe. Bei der Stadtgemeinde Ybbs will man den aktuellen Fall nicht kommentieren: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, ersuchen wir um Verständnis, dass wir dazu derzeit keine Stellung nehmen können“, sagt ein Sprecher.

