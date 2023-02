Neues Betonwerk nimmt Betrieb auf

Mit dem Spatenstich im Mai 2022 läutete die Wopfinger Transportbeton GesmbH eine neue Ära ein. Am neuen Standort in Bergland entsteht ein hochmodernes und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Transportbetonwerk samt eigenem Labor und eigener Werkstatt sowie einem angeschlossenen Kieswerk. Das Gelände des derzeitigen Werks in Kendl wird vollständig renaturiert.

Die Bauarbeiten für das Transportbetonwerk sind nun so gut wie abgeschlossen. Erste Probemischungen laufen bereits und in diesen Tagen soll das Werk seinen Betrieb – vorerst parallel mit dem Standort in Kendl – aufnehmen. Das Labor und die Werkstatt werden bis Ende April fertiggestellt, das Bürogebäude wird spätestens im Sommer bezugsfertig sein. Die Errichtung des Kieswerks wird auf 2024 verschoben. Als Grund werden die aktuell hohen Kosten angeführt.

Besonders stolz ist man bei Wopfinger auf die „ökologische und nachhaltige Produktion“ am neuen Standort. Bereits beim Bau wurde der selbst entwickelte „Ökobeton“ und CO₂-optimierter Beton eingesetzt. Eine Photovoltaikanlage auf den Dachflächen aller Gebäude sorgt für die Basisversorgung des lokalen Strombedarfs und eine Wärmepumpe regelt den Heizbedarf.

Insgesamt investiert Wopfinger rund 15 Millionen Euro und sichert damit 40 Arbeitsplätze.

