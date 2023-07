PV-Anlage: Energiegemeinschaft Melk nimmt Form an

Im Rahmen des Städtetages in Bad Ischl stand auch die Thematik betreffend PV-Anlagen in denkmalgeschützten Zonen im Zusammenhang mit der Baukultur auf der Tagesordnung. „Wir sind in Österreich nicht die einzigen mit dieser Thematik. Alle sind sich sicher, dass es Alternativen braucht. Wir sind in Melk schon einen Schritt weiter“, verweist Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) auf das laufende PV-Anlagenprojekt beim Schuberth-Stadion.

Vergangenen Montag fand im Rahmen einer Bürgerinfo eine Veranstaltung der Energiegemeinschaft Altstadt statt, wo interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Projekt vorgestellt wurde. Laut Strobl laufe die Anmeldephase derzeit gut, bisher haben sich 26 Personen aus der Altstadt angemeldet. Der Infoabend diente dazu, detailliert über das Projekt zu informieren und weitere Personen für das Projekt zu gewinnen. „Theoretisch kann das Projekt aber bereits jetzt umgesetzt werden“, stellt Strobl klar.

Beim Infoabend waren knapp 20 Personen anwesend. Geplant sind insgesamt 250 kwP, die Errichtung der Anlage kostet rund 460.000 Euro, bis 10.000 Euro können sich Interessierte „einkaufen“. Mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projekts wird über den Sommer eine eigene Genossenschaft gegründet, diese wird dann die Ausschreibung für die PV-Anlage im September durchführen.