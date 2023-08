Die Zeichen stehen im Bezirk Melk auf „Grün“

Wenn auf Dächern ein Solarpanel nach dem anderen gereiht wird, dann hat dies meist den zukunftsweisenden Grund, sich vom Stromanbieter abkapseln zu wollen. Damit ist auch die Hoffnung auf Einsparungen verbunden, die sich vor allem mit Anstieg der Energiepreise verstärkt hat. Im Vergleich zum Vormonat scheinen sich die Preise für die Haushalte im Sommer allerdings etwas zu erholen.

Eine Tatsache, die auch beim Ybbser Stromversorgungsunternehmen Wüster-strom beobachtet wird. „In den letzten Monaten sind die Preise an den Großhandelsmärkten zurückgegangen und dieser Rückgang wird von uns weitergegeben“, erklärt Chef Bernhard Wüster und weist damit auch gleich kritische Stimmen zurück, die Stromerzeugern nachsagen, die Preise nicht zu senken. Das Traditionsunternehmen erzeugt Ökostrom grundsätzlich aus drei Klein-Wasserkraftwerken, jedoch aber auch durch Solaranlagen.

Etwa 4.000 Kundinnen und Kunden versorgt man dabei im Raum Ybbs. Klarheit über die Entwicklung der Preise kann Wüster noch nicht geben. Auch wenn Maßnahmen wie der blau-gelbe Strompreisrabatt oder der Stromkostenzuschuss die Preise reduzieren, seien sie dennoch alles andere als stabil:„Es ist daher sehr schwer, eine verlässliche Prognose für die nächsten Monate abzugeben.“

Windkraft und Photovoltaik noch immer Dauerbrenner

Um hohe Rechnungen abzufedern, geht der Trend seit Jahren in Richtung erneuerbare Energien. Der Hofamt Prieler Energieforscher Michael Stadler sieht in der teilweisen Unabhängigkeit von Versorgern einen Vorteil für Haushalte. „Der beste Weg aus diesem Dilemma ist durch Photovoltaik und andere lokale erneuerbare Energien oder Stromspeicher, die Kundinnen und Kunden sind dadurch teilweise autark“, weiß er.

Frage der Woche: Energiepreise Hohe Energiepreise: Habt ihr euren Stromanbieter gewechselt? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie



Weiter Bitte einloggen um abstimmen zu können.

Erkennbar ist die Tendenz laut Wüster primär bei Windkraft und Photovoltaik: „Die Nutzung von erneuerbaren Quellen ist entscheidend, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Klimaziele zu erreichen.“

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen nachziehen. Bei Wüsterstrom richtet man den Blick daher zuletzt immer mehr in die Zukunft. „Wir müssen die Netze weiter ausbauen und verstärken. Wir haben daher in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, um neue Trafostationen zu errichten und Leitungen zu verstärken“, erklärt er. Diese Maßnahmen sollen auch die langfristige Versorgungssicherheit gewährleisten.

Gemeinden leisten mit Gemeinschaften Beitrag

Zuletzt setzten auch einige Gemeinden im Bezirk erste Schritte im Bereich der erneuerbaren Energien. Paradebeispiel ist hier etwa die Energiegemeinschaft Melk.

Zu erwähnen sind aber auch die Vorhaben der InRegion Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen und Bergland. Hier steht derzeit die Gründung zweier erneuerbare Energiegemeinschaften auf der Agenda. Am 9. August sollen diesbezüglich die konstituierenden Gründungsversammlungen der Energiegemeinschaft-Vereine (EEG) InRegion Nord (Petzenkirchen und Bergland) und der InRegion Süd (Wieselburg und Wieselburg-Land) stattfinden. Die öffentlichen PV-Anlagen der Gemeinden sollen dabei in die Gemeinschaft eingebracht werden. Um die Versorgungssicherheit zu steigern, werden Anlagen auf den Dächern von Volksschulen, Gemeindegebäuden und von Feuerwehrgebäuden ausgebaut. Teil davon ist auch das Wasserkraftwerk von Hannes Taubinger in Bergland.