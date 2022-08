Einsparungen bei Hallenbädern im Bezirk Melk

Werbung

Die steigenden Energiekosten pulsieren aktuell auch die Gerüchteküchen in den einzelnen Gemeinden. So soll in Ybbs – aufgrund der steigenden Energiekosten – die Stadtgemeinde Pläne wälzen, das Hallenbad im Freizeitzentrum ab September nicht mehr aufzusperren. „Blödsinn“, kontert Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) den Gerüchten. Sie selbst habe diese allerdings ebenso bereits vernommen: „Natürlich muss man über die Energiekosten diskutieren. Die Schließung ist aber überhaupt kein Thema. Wir sperren am 1. September ganz normal auf.“ Um jedoch Kosten zu sparen, wird aktuell berechnet, welches Einsparungspotenzial eine Temperatursenkung von 32 Grad auf 31 Grad hätte. „Da müssen wir aber ausrechnen, ob dies wirklich was bringen würde“, meint Schachner.

Eine Schließung des Bades würde laut Schachner zudem überhaupt keinen Sinn ergeben. „Da Amstetten zugesperrt hat, gehen wir derzeit mit Anfragen über und sind bestens gebucht. Wir können derzeit sogar Anfragen bezüglich Bahnsperren von auswärtigen Vereinen nicht mehr annehmen“, erzählt die Stadtchefin. Neu starten wird mit der Saisoneröffnung auch der neue Hallenbadpächter.

Einen gänzlich anderen Weg geht die Marktgemeinde Yspertal − dort bleibt das Hallenbad ganzjährig geöffnet. „Da wir kein Freibad haben, ist die Offenhaltung in den Sommermonaten nicht nur aus touristischer Sicht wichtig“, erklärt Bürgermeisterin Veronika Schroll (ÖVP). Das Hallenbad wird von der Sportmittelschule und auch von Schulen aus der Region für den Schwimmunterricht genutzt. „Angesichts der Tatsache, dass jedes zehnte Kind nicht schwimmen kann, halte ich den Betrieb für enorm wichtig“, ist Schroll überzeugt.

Sporthalle Melk: „Gaskosten mal sechs rechnen“

Der Wärmebedarf wird aus der Hackgutheizungsanlage der Fernwärmegenossenschaft Ys-pertal bezogen. „Hier sollten die Preissteigerungen moderat bleiben“, ist die Ortschefin zuversichtlich. Den Stromverbrauch betreffend werden in Yspertal aktuell die Betriebsabläufe evaluiert und Einsparungsmöglichkeiten ausgelotet.

Es sind aber nicht nur Hallenbäder, die die Energiekrise trifft: Auch andere Freizeiteinrichtungen im Bezirk sind betroffen, etwa die Melker Sporthalle von Betreiber Franz-Josef Pichler: „Wir heizen mit Gas, für die Beleuchtung der Anlage brauchen wir viel Strom. Die Preissteigerungen schlagen sich gehörig zu Buche, unsere Lieferanten sprechen von verfünffachten Stromkosten, die Gaskosten können wir mal sechs rechnen.“ Laut Pichler wolle man die Wärmetechnik umrüsten, allerdings sei dies aufgrund der aktuell langen Lieferzeiten frühestens 2023 möglich. Wie sich die erhöhten Energiepreise auf die Tarife der Sporthalle auswirken, kann Pichler noch nicht sagen: „Wir sind noch unschlüssig. Grundsätzlich sind wir im Winter immer gut ausgelastet, aber ob das so bleibt, ist eben leider auch fraglich. Schließlich werden viele Leute sparen müssen – und im Winter in einer beheizten Halle Tennis zu spielen fällt wohl unter Luxus.“

