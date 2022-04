Bezirk Melk greift häufiger zu Alternativen

Werbung

Mit den steigenden Öl- und Energiepreisen erhöht sich auch das Streben nach Alternativen. Immer interessanter werden daher umweltfreundliche Energieformen. Im Bezirk Melk gibt es bereits einige Projekte.

Die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) stellte bereits vor einiger Zeit ein Ausnahmeprojekt vor – in Pöchlarn entstand ein Öko-Solar-Biotop, dass erneuerbare Energie mit Biodiversität vereint. „Die Energiegewinnung aus nachhaltigen Ressourcen ist für die RWA ein wichtiges Thema“, sagt Presssprecherin Monika Voglgruber. Insgesamt bestehe die Anlage aus rund 10.000 Solarpaneelen auf einem Gelände von etwa fünf Hektar. Mit der Errichtung der Anlage steht aber nicht nur die Erzeugung von Ökostrom im Vordergrund: „Der Boden darunter wurde mit einer Saatgutmischung begrünt und die Anlage mit einer Biodiversitätshecke umrandet“, erklärt sie. Durch diese Anlage schafft es die RWA, sein Tochterunternehmen Garant in Pöchlarn zu 50 Prozent mit eigenem Strom zu versorgen.

Der Lichtsysteme-Hersteller ZKW in Wieselburg setzt seit Jahresbeginn auf Ökostrom. „Alle unsere Standorte in Österreich beziehen seit 2022 zu 100 Prozent Grünstrom. Bis 2025 soll das für alle Produktionsstandorte weltweit gelten“, erklärt ZKW-Standortleiter Stephan Hauptmann.

Stadtgemeinde Melk als Pilotgemeinde im Bezirk

Als Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie positioniert sich auch die Stadtgemeinde Melk. Unter dem Namen Sonnenkraftwerk Melk entstehen PV-Anlagen auf öffentlichen Flächen der Gemeinde. Die Melker Bürger können sich an dieser beteiligen und profitieren von lokal erzeugtem Strom: „Melk ist Pilotgemeinde bei der Umsetzung einer der ersten regionalen Energiegemeinschaften in Niederösterreich“, erzählt Bürgermeister Patrick Strobl stolz. Genügend öffentliche Gebäude stehen zur Errichtung jedenfalls zur Verfügung und auch Erweiterungen sind bereits in Planung.

Franz und Regina Gleiß entschieden sich kürzlich, eine PV-Anlage zu kaufen. Wetterbedingt ist die Anlage aber noch nicht am Dach. Foto: privat

Auch das Stift Melk entschied sich 2013, eine Dachanlage über der Sporthalle des Stiftsgymnasiums zu installieren, diese wird nun durch eine Freiflächen-Anlage erweitert, erzählt Presssprecherin Doris Bracher. „Wir sehen die Vorteile in der Einsparung fossiler Energie und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit“, sagt sie. Derzeit führen aber Lieferschwierigkeiten zu einer Verzögerung der Inbetriebnahme.

Für kleinere Unternehmen wird Ökostrom ebenso attraktiver. Die Fleischerei Buchmayer mit Standorten in Ybbs und Wieselburg hat am Dach ihrer Produktionshalle in Ybbs eine 88 kWp-Photovoltaikanlage errichtet. Der halbe Strombedarf der Produktionshallen kann somit gedeckt werden.

Auch für Privatpersonen werden Energiealternativen zusehends interessanter. Franz Gleiß und seine Frau Regina aus Hürm entschieden sich jüngst für die Installation einer PV-Anlage. Der Grund für die Umstellung auf Sonnenstrom sei primär der Kauf eines Elektroautos gewesen: „Eine Förderung für ein Elektroauto bekommt man nur mit Ökostrom“, beschreibt er. Die steigenden Strompreise bestätigen die Entscheidung zusätzlich: „Ich bin weniger abhängig von Strompreisen“, weiß er.

