„Grüner“ Bau in Krummnußbaum

Ende April wurde das Zentrum offiziell eröffnet, nun konnte ÖVP-Ortschef Bernhard Kerndler dafür die Plakette „Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ entgegennehmen. Wie gelungen hier die Gemeinde in die Zukunft investiert hat, zeigen die energetischen Kennwerte: Es wurde in Niedrigenergiebauweise mit bester Wärmedämmung errichtet und wird mit Hackschnitzel aus dem Biomasseheizwerk beheizt. Die Wärme im Objekt wird mittels Fußbodenheizung verteilt und eine integrierte Lüftung sorgt für gute Luft.

„Die Rückmeldungen zu unserem neuen Gemeindezentrum sind äußerst positiv, die Leute sind stolz auf das neue Ortszentrum. Dass wir für unseren Bau nun auch ausgezeichnet werden, freut uns besonders“ betonte Kerndler.