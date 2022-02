Halteverbot vor Weitener Schule: „Bitte warten“

Bei einer kurzen Engstelle auf Höhe der Volksschule in der Schulstraße spießt es sich, wenn widerrechtlich Fahrzeuge geparkt werden. Vor allem können, wie es die Feuerwehr Weiten bereits im Vorjahr bestätigte, keine größeren Fahrzeuge passieren. Jung-Gemeinderat (ÖVP) und Feuerwehrreferent Maximilian Strobl machte auf diesen Zustand aufmerksam.

Dies geschieht meistens nur dann, wenn Veranstaltungen in diesem Bereich stattfinden und die Straße als Parkplatz benützt wird. Früher war dies noch prekärer, da Lkw durch die gesamte Schulstraße zufahren mussten. Seit Ende 2020 können diese jedoch über die neu errichtete Brücke den Weitenbach queren, was die Situation etwas entspannt.

In diesem Ortsbereich befinden sich etwa das „Haus der Musik“, das Freibad, Wohnbauten und Wohnhäuser und vor allem Volksschule und Kindergarten. Seitens der Marktgemeinde wird zwar betont, „dass den Veranstaltern vorgeschrieben wird, dass eine geeignete Zu- und Abfahrt gegeben sein muss.“ Aber immer wieder gibt es Autofahrer, die sich wenig um diese Situation kümmern, obwohl laut Straßenverkehrsordnung hier sowieso Halten und Parken nicht gestattet sind. ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger, von der NÖN damit konfrontiert, betonte damals, dass „dieses Problem zu einem zufriedenstellenden Ende geführt werden wird“. Nunmehr betonte er, „dass diese Sache durch die Pandemie und die fehlende Abhaltung von Festen im Jahre 2021 beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Aber jetzt wird umgehend die Lösung des Problems in Angriff genommen.“

Noch eine zweite Sache in der Schulstraße brennt unter den Nägeln. Im gesamten Verlauf gibt es eine 30 km/h-Beschränkung, die teilweise leider nicht eingehalten wird. Gerade im Bereich von Volksschule und Kindergarten könnten so manche Autofahrer – für die Sicherheit der Kinder – ein wenig den Fuß vom Gaspedal nehmen.

