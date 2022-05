Erlaufer Hans Biber in Tansania: „Den Kindern fehlt Spielzeug!“

Werbung

Vier Wochen verbrachte Hans Biber im vergangenen Dezember in Mtwara, einer 100.000-Einwohner-Stadt in Tansania. Vier Wochen, die den 71-Jährigen geprägt haben. Und zwar nachhaltig.

„Ich wollte immer schon auf Solidareinsatz gehen. So etwas machen zwar hauptsächlich junge Leute, aber ich hab‘ mich da einfach mal angemeldet“, erinnert sich der Erlaufer und ehemalige Chef der Biber GmbH in Bergland schmunzelnd zurück. Als er in Tansania ankam, sah er mit eigenen Augen, was es heißt, in einem der ärmsten Länder der Welt zu leben. „Man kann sich das gar nicht vorstellen. Der Projektleiter vor Ort hat vor, die Bedingungen in Mtwara zu verbessern. Dabei will ich helfen“, berichtet er gegenüber der NÖN.

Bibers zweiter Flug nach Tansania ist gebucht

In der afrikanischen Stadt soll eine Schule entstehen, auch eine medizinische Einheit wird gebraucht. Dank der Hilfsorganisation „Rainbow Garden Village“ und den ehrenamtlichen Helfern, wie etwa Biber einer ist, sind Unterkünfte und ein Kindergarten bereits geschaffen. „Ich bin handwerklich versiert und baue gerade eine Maschine zur Ziegelherstellung. Die wird im Juni verschifft, ich fliege nach“, erzählt Biber. Er will aber nicht nur die Maschine nach Tansania mitbringen, sondern auch Spielzeug.

„Den Kindern dort fehlt Spielzeug. Deshalb habe ich eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bis Anfang Juni können die Leute Sachspenden abgeben“, erzählt der 71-Jährige (siehe Infobox). Im Juli hebt sein Flieger ab, drei Monate bleibt er dann in Afrika. Wobei: Biber überlegt, nach Tansania auszuwandern. Was die Familie des Sechsfach-Opas dazu sagt? „Ich bin erwachsen“, lacht er, „Spaß beiseite. Sie unterstützen mich sehr. Jetzt fliege ich mal hin und dann sehen wir weiter!“

