Von Krummnußbaum nach Bosnien: Radeln für den guten Zweck

Jung, erfolgreich im Job und einen großen Freundeskreis – was will man mehr – könnte man meinen. Doch Anna Pfaffeneder möchte mehr erreichen als „nur“ das übliche Standard-Leben – sie möchte helfen.

Die 27-jährige Krummnußbaumerin entschloss nach reifer Überlegung, eine einjährige Auszeit zu nehmen, um ein neues Projekt ins Leben zu rufen. So wurde die Idee geboren, ihre zwei großen Leidenschaften – Sport und Hilfsbereitschaft – zu verbinden, und mit dem Fahrrad von Krummnußbaum nach Medjugorje, einem beliebten Wallfahrtsort in Bosnien, zu radeln. Mit dem Hintergrund, während der Fahrt Spenden für ein Kinderheim in Nigeria zu sammeln – gegründet von einem guten Freund und Priester, Father Raymond. So ist sichergestellt, dass das Geld auch tatsächlich dort ankommt.

Doch warum nicht einfach mit dem Auto runterfahren? Pfaffeneder will Abenteuer erleben und dem Ganzen einen Sinn geben. Nach der Zeugnisvergabe und der Verabschiedung ihrer Volksschulklasse an der Volksschule Yspertal ging es für sie direkt los an die Pedale. Sie berichtete während ihrer 16-tägigen Tour täglich auf Social Media über ihre Erfolge, aber auch über die Schattenseiten, die sie erlebt hat. Von Stürzen, versehentlichem Abstecher mit dem Fahrrad auf die Autobahn, Stürmen an der Küste Kroatiens bis hin zu stundenlangem Suchen nach Unterkünften für eine Nacht war alles dabei.

Rund 1.100 Kilometer später erreichte die motivierte Lehrerin erfolgreich ihr Ziel, auch wenn sie dabei viele Hürden zu überwinden hatte. Dabei konnte sie bislang schon stolze 3.000 Euro sammeln und etwa drei Montessori-Ausbildungen finanzieren, die den Kindern im Heim eine solide Bildung ermöglichen sollen. Das Spendenkonto bleibt weiterhin aufrecht und Pfaffeneders Motivation ist noch mehr gestiegen. Sie plant aktuell schon, in welches Abenteuer sie sich als nächstes stürzen soll.