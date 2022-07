Von Cobra-Beamten angeschossen - Mann aus Bezirk Melk war unbewaffnet

Werbung

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte der APA einen online veröffentlichten Bericht der "Kleinen Zeitung". Das Schussopfer durfte das Krankenhaus mittlerweile verlassen.

Der 20-Jährige hatte sich in der Nacht auf den 23. Juli im WC eines Campingplatzes am Keutschacher See eingeschlossen. Er dürfte sich dort mit einer Rasierklinge selbst verletzt haben. Von der Rettung wollte er sich nicht helfen lassen, er drohte mit einer Schusswaffe, die er bei sich hätte. Beim Zugriff der hinzugezogenen Cobra-Beamten fielen die Schüsse, die den Mann in Schulter und Hüfte trafen. Die genauen Umstände der Schussabgabe waren weiter ungeklärt.

