Jetzt also doch: Manker Dollfuß-Platz wird umbenannt

Seit Jahren dauert die von der SPÖ angestoßenen Debatte um die Umbenennung des Dollfuß-Platzes. Vor zwei Wochen brachte Ex-SPÖ-Stadtrat Anton Hikade die Debatte wieder auf die Tagesordnung. In einer "politischen Aktion", wie er es bezeichnete. montierte Hikade die beiden Straßenbezeichnungstafeln des Dollfuß-Platzes ab und schickte diese an das Haus der Geschichte in Wien und St. Pölten.

Nachdem am heutigen Mittwoch sich erstmals auch das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und das Haus der Geschichte in Wien für eine Umbenennung des Platzes stark machte, reagierte die ÖVP und Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger.

Namensdebatte Auch Museen sprechen sich für Umbenennung von Dollfuß-Platz aus

Aufgrund den Empfehlungen der beiden Museen wird Leonhardsberger einen Antrag bei der kommenden Gemeinderatssitzung auf Umbenennung des Platzes einbringen.

"Für mich ist das überwältigend. Ich setze mich seit Jahren für die Umbenennung ein. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, dass Mank den Beschluss des Landtages negiert", freut sich Hikade über die Entscheidung.

