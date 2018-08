Freudige Stimmung bei SP-Bürgermeister Alois Schroll. Mit Innenministerium-Kabinettschef Reinhard Teufel präsentierte der Stadtchef, dass die Sicherheitsakademie der Polizei (SIAK) Ybbs nicht nur bis mindestens Ende 2030 erhalten bleibt, sondern auch noch zusätzlich erweitert wird.

„Sicherheit ist ein wichtiges Thema, die Polizei und Ausbildungszentren sind dafür zentral. Daher freue ich mich sehr, dass die SIAK weiter ausgebaut wird“, verkündet Teufel stolz, dass der Ybbser Standort bleibt. Lange war das nämlich unklar. Der Mietvertrag sollte 2025 auslaufen, eine Verlängerung war ausschlaggebend für die Finanzierung der Generalsanierung der Stadthalle, in welcher die SIAK beheimatet ist. „Jetzt haben wir Planungssicherheit. Bereits am Freitag fand eine Stadtratssitzung statt, bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll dann der Beschluss für den Startschuss fallen“, so Schroll.

Er ist sich sicher, dass dieser einstimmig ausfallen wird, und lächelt in Richtung Teufel: „Ihr werdet nach 2030 gar nicht mehr aus Ybbs wegwollen, weil ihr dann bei uns die schönste und beste Lehrstätte habt.“ Tatsächlich plant das Ministerium, die Ybbser SIAK auch zu erweitern: Um 195 m mehr werden den Polizeischülern künftig zur Verfügung stehen. „Seit zwei Jahren habe ich mich für die SIAK in Ybbs eingesetzt“, strahlt Schroll über die Lösung.

Die Miete, die das Innenministerium an die Stadt zahlt, wird an den Index angepasst, allerdings der Mietzins von 5,77 Euro/m trotz sanierter Räumlichkeiten nicht erhöht. „Es war wichtig, dass die Räumlichkeiten leistbar bleiben“, betont Schroll. Seit Start der SIAK in Ybbs investierte die Stadt übrigens rund vier Millionen Euro in die Akademie.

SIAK-Umbau soll 15 Monate dauern

Derzeit wird an einem Konzept für die SIAK während der Bauphase gearbeitet, eine Unterbringungslösung gäbe es auch bereits: „Außerdem ist die Bauzeit mit bis zu 15 Monaten auch sehr kurz angesetzt“, erklärt Christa Kranzl, die das Projekt Stadthalle begleitet.

Weiters interessant: Auch eine Kooperation zwischen Polizeischule und IT-HTL ist geplant.