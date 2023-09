Loosdorfer Friedhof 2: Sanierung der Aufbahrungshalle

Im Sommer des Vorjahres erteilte der Loosdorfer Gemeinderat die Zustimmung für die Generalsanierung der beiden Loosdorfer Friedhöfe im Gesamtumfang von rund 350.000 Euro.

Während die Arbeiten am Friedhof 1 mittlerweile großteils abgeschlossen sind, ist in den kommenden Monaten der Friedhof 2 im Fokus. So soll das dortige Bauwerk für künftige Verabschiedungen restauriert werden. Dabei gab es die Überlegungen, ob es zu einer Sanierung oder einem Neubau kommt.

„Im Gespräch mit einem Baumeister hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung Sinn macht“, erklärt Vasku. Damit soll es künftig auch Verabschiedungen direkt am Friedhof 2 geben. Die Sanierung sowie die Beauftragung ist bereits im Budget für das Jahr 2023 vorgesehen.

Offen ist allerdings noch, ob es zur Asphaltierung der Hauptwege kommt. „Das schauen wir uns im Herbst an, aktuell sind die Asphaltpreise regelrecht explodiert“, denkt Vasku an die derzeit steigenden Kosten bei möglichen Bauarbeiten.