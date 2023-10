Melker Vision 2040: Für SPÖ Entwicklung „kein Quantensprung“

Im Zuge der Vorstellung des neuen Stadtentwicklungskonzeptes „Vision 2040“ verkündete Stadtbetriebe-Leiter Robert Scherer auch Änderungen bei den Bebauungsbestimmungen bei Photovoltaik-Anlagen in Schutzzonen. So sollen Sonnenkollektoren oder PV-Anlagen auch weiterhin an nicht öffentlich einsichtigen Flächen angebracht werden.

Falls dies nicht möglich ist, dürfen Anlagen auch an einsichtigen Stellen montiert werden – allerdings müssen sie dann ortsbildverträglich sein. Diese Ortsbildverträglichkeit wird durch die Baubehörde und der Schutzzonenkommission im Einzelfall geprüft. In jedem Fall sollen die Module in das Dach integriert werden und sie müssen dieselbe Form und Farbe der Dachdeckung haben und ohne glänzenden Rahmen ausgeführt werden.

Besondere Bedeutung dabei haben die 153 im Jahr 2012 unter Denkmalschutz gestellten Gebäude. Seitens des Bundesdenkmalamtes (BDA) bekundet Landeskonservator Patrick Schicht die Bereitschaft des BDA, individuelle Lösungen für einzelne Liegenschaften zu finden. Zudem gibt es die Möglichkeit, an der Energiegemeinschaft Altstadt teilzunehmen, die sich gerade in der Gründung der Genossenschaft befindet. In der Folge entsteht eine PV-Anlage am Dach des Schuberth-Stadions sowie des Stockschützenplatzes.

In einem zweiten Schritt ist die Errichtung einer PV-Anlage am Stadion-Parkplatz geplant. Wann diese genau errichtet wird, hängt von der Entscheidung der Energiegenossenschaft ab.

Für die SPÖ ist die Entwicklung bei der zuletzt heiß diskutierten Thematik der Errichtung der PV-Anlagen „kein Quantensprung“. „Melk hat dadurch die Chance auf eine diesbezügliche Vorreiterrolle vergeben“, meint SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger.