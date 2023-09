Hospiz Melk: Austausch mit Spezialisten

MELKIm Rahmen einer Studienreise besuchte eine Delegation der Hospizbewegung Diakonie de la Tour das Pflege- und Betreuungszentrum Melk. Ziel war es, aus den Erfahrungen der Experten zu lernen und diese Erkenntnisse in den Planungen für das stationäre Hospiz in Kärnten einfließen zu lassen. „Das stationäre Hospiz im PBZ Melk ist eine Vorzeigeeinrichtung in Niederösterreich, mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz in der Pflege- und Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase“, freut sich Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Es ist uns eine große Freude unsere Erfahrungen und unsere Expertise an die Kollegen weiterzugeben und damit einen Beitrag zur Entstehung des ersten stationären Hospizes in Kärnten zu leisten“, betonen die Direktoren des Pflege- und Betreuungszentrums Melk (PBZ) Thomas Mößner-Schuster und Josef Schachinger.