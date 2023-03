Bezirk Melk: Long-Covid-Diagnose - dann kam auch noch die Kündigung

Es ist, als wäre der Vorhang gefallen. Und seither ist einfach nichts mehr, wie es vorher war.“

Erst Unwohlsein, dann Symptome, die immer schlimmer wurden, ein zweiter Strich auf dem Covid-Test. 2021 infizierte sich ein 55-Jähriger aus dem Bezirk mit Corona, seither führt er ein anderes Leben. Denn gesund ist er nach wie vor nicht, wie er erzählt: Auf einen schweren Verlauf folgte Long Covid, im Vorjahr erlitt er auch zwei Lungenembolien. „Es ist schwer, damit klarzukommen. An manchen Tagen geht‘s ein wenig besser, an anderen sind die Kopfschmerzen und die Kraftlosigkeit, die Müdigkeit, zu extrem“, schildert der 55-Jährige seinen neuen Alltag.

Wegen Long Covid fällt der Mann auch in der Arbeit aus, er war für 30 Wochenstunden als Betreuer in einer gemeinnützigen Einrichtung beschäftigt. Sein Krankenstand verlängerte sich stetig, er wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Melk. „Auf unser Anraten stellte er beim Sozialministeriumservice einen Antrag auf begünstigte Behinderung“, erzählt Peter Reiter, AK-Bezirksstellenleiter. „Kurz danach wurde er vom Dienstgeber gekündigt.“ Während der Kündigungsfrist folgte allerdings grünes Licht aus dem Sozialministeriumservice: Die Arbeiterkammer intervenierte daraufhin beim Dienstgeber. Dessen Anwalt beantragte daraufhin eine nachträgliche Zustimmung zur Kündigung. Noch bevor diese Entscheidung fällt, stellte der 55-Jährige einen Antrag auf Invaliditätspension, da der Krankengeldbezug nach 52 Wochen endet, berichtet Reiter: „Da trotz aufrechten Dienstverhältnisses kein Entgelt bis zum neuerlichen Beginn der Entgeltfortzahlung gezahlt wird, wurde zusätzlich beim AMS ein Pensionsvorschuss beantragt. Bei Ablehnung der Invaliditätspension beginnt aus heutiger Sicht die Zahlung von Sonderkrankengeld.“

Die Arbeiterkammer verbucht demnach einen „ersten Etappensieg“, man werde den 55-Jährigen noch weiter begleiten und beraten. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen an uns wenden“, betont AK-Vizepräsident Horst Pammer. „Und er zeigt auch“, fügt Reiter hinzu, „wie komplex das Zusammenspiel von arbeits- und sozialrechtlichen Aspekten sein kann.“

