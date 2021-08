„Man kann sich das einfach nicht vorstellen“, sagt Thomas Reiter, FF-Kommandant aus Melk. Die Hitze, über 40 Grad klettert die Thermometeranzeige jeden Tag. Die alles fressenden Flammen, die sich aktuell lodernd durch Nordmazedonien schieben. Gigantische Rauchsäulen, die den Himmel schwarz färben. Und das Leid, das das bereits tagelang andauernde Feuer mit sich bringt. „Die Einsatzkräfte kämpfen um jedes einzelne Haus. Die Situation ist aber leider immer noch nicht unter Kontrolle.“

Seit der Vorwoche sind niederösterreichische Florianis in Nordmazedonien im Kampf gegen das Feuer im Einsatz – darunter auch Melker. Sascha Probst und Johann Reiter reisten vergangene Woche mit dem Wechselladefahrzeug samt Tiefladeanhängerwagen auf die Balkanhalbinsel, um im Krisengebiet zu helfen. „Beide haben langjährige Erfahrung bei Katastrophenhilfsdienst-Einsätzen vorzuweisen.

Johann war etwa auch 2019 mit Kräften aus Niederösterreich bei einer Waldbrandübung in Kroatien im Einsatz“, erläutert der Kommandant. Trotz Ausbildungen und Spezialisierungen geht die Katastrophenhilfe in Nordmazedonien den Mannschaften an die Substanz. „Zum Schlafmangel kommt die Ungewissheit aufgrund der sich ständig drehenden Winde. Die sind das Hauptproblem“, schildert Reiter.

„Auch bei uns kommt es zu Waldbränden, aber bei Weitem nicht in dieser Dimension.“ Thomas Reiter, FF Melk

Weil der Kampf gegen die Flammen derart kräftezehrend ist, werden laufend Florianis abgelöst. So wechselte Benjamin Reiter mit Probst. Je nach Länge des Einsatzes ist geplant, dass Probst – erneut – sowie Dominik Reiter aus der Melker Feuerwehrmannschaft anrücken. „Der Einsatz ist bis Sonntag, 15. August, anberaumt – je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, wird er verlängert.“

Die Melker seien allen voran in der Logistik rund um das Basis-Camp eingesetzt. „Das ist quasi der Stützpunkt im Kampf gegen das Feuer“, betont Reiter. „Die Infrastruktur vor Ort im Land kann man nicht mit unserer vergleichen, genau so wenig wie die Vegetation. Auch bei uns kommt es zu Waldbränden, aber bei Weitem nicht in dieser Dimension“, sagt er. „Aber die Stärke der Feuerwehr ist es, zusammenzuhalten und gemeinsam anzupacken – und das wird getan!“