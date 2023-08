FF Pöchlarn setzte sich bei Wasserdienstbewerb in Melk die Krone auf

Am vergangenen Samstag hieß es wieder: In die Zillen, fertig, los! Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Bezirk sowie Gäste aus den Nachbarbezirken lieferten sich im Pionierhafen Melk ein Kopf - an - Kopf - Rennen. Mit Partner oder im Zillen-Einer wurde das Publikum den ganzen Tag über gut unterhalten. Ihre sieben Meter langen Zillen mussten sie sowohl stromaufwärts als auch abwärts auf Zeit durch Hindernisse bewegen. Mit einer Zillenbesatzung von 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist dieser Bewerb überdies rekordträchtig. Am Ende brillierten trotz großer Teilnehmeranzahl keine Unbekannten.

FF Pöchlarn sicherte sich Mannschaftssieg

Die FF Pöchlarn wurde der Favoritenrolle abermals gerecht. Die Mannschaftswertung ging auch heuer auf das Konto der Nibelungenstadt. Pöchlarner Kamerad und selbst Teilnehmer Mathias Auer zeigt sich über das Ergebnis erfreut und richtet gleichwohl lobende Worte an den Veranstalter: „Es war ein perfekter Bewerb und super organisiert“.

Bewerter Karl Denk von der FF Gossam bei der Knotenabnahme. Foto: Benjamin Steyrer

Für die Kameradinnen und Kameraden aus Pöchlarn war der Sieg besonders süß. Immerhin standen sie in den vergangenen Jahren nicht nur einmal auf dem Treppchen. Insofern waren auch die Erwartungen hoch. „Es waren so viele Starter und wir haben zum x-ten Mal als Mannschaft gewonnen, das freut uns. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir nicht gewonnen haben“, sagt er mit einem Lachen. Die Mannschaftswertung setzt sich aus den Wertungsklassen zusammen. Es braucht zwei Bronze und zwei Silber Platzierungen. Auch drei Einer-Zillen-Wertungen sind nötig. Mit einer Gesamtzeit von 46 Minuten und einem Abstand von zwei Minuten zum zweiten ist Pöchlarn im Bezirksvergleich der haushohe Gewinner.

Noch weitere Errungenschaften gingen auf Konto der Pöchlarner

Die Pöchlarner Kameradinnen und Kameraden konnten auch einzeln überzeugten. Denn in Bronze ohne Alterspunkte schafften es Mathias Auer und sein Partner Clemens Resch auf Platz eins. In sechs Minuten und 44 Sekunden manövrierten sie ihre Zille durch den Hindernisparcour. Auer, der das Stockerl nicht zum ersten Mal besteigt, ist über den Verlauf des Wettbewerbs natürlich erfreut: „Das passt für uns sehr gut. Es ist lässig, dass ich da mit meinem langjährigen Partner gewinnen konnte“, erzählt er begeistert. Neben der Mannschaftsleistung huldigt er aber auch die der Fans: „Wir sind das natürlich schon gewöhnt, aber es ist immer wieder schön, wenn der Bewerb von so vielen Leuten honoriert wird. Es schauen ja auch viele Familienmitglieder und ehemalige Zillenfahrer zu“, erklärt Auer. Im Zillen-Einer steht ebenso ein Pöchlarner ganz oben. Reinhard Renz kürt sich mit einer Zeit von fünf Minuten und 44 Sekunden zum Sieger.

Melker Frauen konnten ebenso brillieren

Die schnellsten Zillenfahrerinnen kommen aus Melk. In der Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte liegen die Melkerinnen Brigitta Bruckner und Alexandra Reiter mit sieben Minuten und 41 Sekunden ganz vorne. Da die FF Melk auch den Veranstalter stellte, ist der Sieg für Bruckner ein besonderes Highlight: „Es war ein tolles Event und auch ein Heimbewerb. Das zu schaffen, ist toll“, sagt sie. Prinzipiell habe man als Veranstalter „großes Lob“ für das Abhalten des Bewerbs erhalten. Das hätte man auch in der Begeisterung der Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. „Natürlich war auch das Wetter ein großes Plus“, spielt sie auf den strahlenden Sonnenschein an. Bruckner brillierte auch im Zillen-Einer mit Alterspunkten. Ihre Partnerin Alexandra Reiter war im Zillen-Einer ohne Alterspunkte Bestplatzierte. Gemeinsam gelang ihnen auch der Sieg in der Wertungsklasse Silber Frauen ohne Alterspunkte mit sieben Minuten und 58 Sekunden.

Auf der Donau war viel los am Samstag. Foto: Benjamin Steyrer

Auch die Kameraden der FF Neumarkt, der FF Blindenmarkt und der FF Gottsdorf müssen ihre Ergebnisse nicht verstecken. In der Kategorie Bronze mit Alterspunkten schafften die Neumarkter Anton Höllein und Josef Riegler mit einer Zeit von sechs Minuten und 15 Sekunden den Sprung auf Platz Eins. Mit nur einer Sekunde mehr ging auch Silber mit Alterspunkten an die beiden Neumarkter. Silber ohne Alterspunkte ging an Thomas Birbaumer und Philip Thir aus Gottsdorf. Sie bewegten ihre Zille in einer Zeit von sechs Minuten und 34 Sekunden durch den Parcour. Im Zillen-Einer schaffte der Blindenmarkter Daniel Füsselberger mit Alterspunkten und einer Zeit von fünf Minuten und 52 Sekunden die Bestplatzierung.