Jubel in Pöchlarn: Erster Lehrling von Malermeister Humer holt Silber

Vier Stunden volle Konzentration verlangte diese Prüfung Daniela Schrattenholzer ab. „Sie musste ein Ornament entwerfen und gestalten, der Aufgabenbereich beinhaltete freies Zeichnen, Linieren, Farbgestaltung und Genauigkeit“, schildert Hermann Humer. Der Pöchlarner Malermeister fieberte mit der 18-Jährigen mit – schließlich ist Daniela Schrattenholzer sein allererster Lehrling.

„Daniela ist seit 2020 bei uns in der Ausbildung als Malerin und Beschichtungstechnikerin für Funktionsbeschichtungen. Sie war vom ersten Tag an mit vollem Einsatz und Freude in unserem Team dabei“, erzählt Humer. Die junge Orndingerin habe „ein Talent für Farben und kreatives Zeichnen“: „Das kann sie bei uns gut einbringen und umsetzen.“ Schrattenholzer ist Humers erster Lehrling seit seiner Meisterprüfung. Dementsprechend war ihre Prüfung ein besonderer Moment für den Malermeister. Und die 18-Jährige schaffte es sogar aufs Stockerl: Beim NÖ Landeslehrlingswettbewerb sicherte sie sich den zweiten Platz. Im Pöchlarner Betrieb ist nun naturgemäß Jubelstimmung angesagt. „Wir sind sehr stolz auf Daniela und bald wird sie unseren Betrieb als Gesellin/Facharbeiterin unterstützen“, gratuliert Chef Humer.





