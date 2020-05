Durch das Zusammenwirken zahlreicher Polizeistreifen im Bezirk Melk sowie den umliegenden Bezirken konnte eine gewerbsmäßig agierende ausländische Tätergruppe festgenommen werden.

Die beiden Beschuldigten traten zunächst in einem Drogeriemarkt in Loosdorf in Erscheinung. Knapp eine Stunde später folgte in einer Filiale der selben Drogeriemarktkette in Pöchlarn ein weiterer Ladendiebstahl. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Diebstahlsicherung an, wodurch die Verkäuferinnen auf den Diebstahl aufmerksam wurden. Eine Angestellte konnte beobachten, dass der Täter in einen weißen Peugeot stieg. Bei der eingeleiteten Fahndung konnte ein Täter auf dem Parkplatz eines Baumarktes festgenommen werden. Kurz davor verursachten die Täter einen Unfall bei der A1-Auffahrt in Pöchlarn. Der Lenker wurde ebenso festgenommen. Im Zuge der Erhebungen konnten an die 40 Ladendiebstähle einer Klärung zugeführt werden. Es bestand bereits ein Haftbefehl.