Raxendorf macht beim Bewerb „Blühendes Niederösterreich“ Platz 3

Der Viertelsbewerb bei der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ ist für das Jahr 2023 abgeschlossen. Raxendorf erreichte auch heuer mit Platz 3 wieder einen Stockerlplatz.

Die Juroren haben Mitte Juli die blumengeschmückten Dörfer und Städte bewertet. Raxendorf erreichte bei der Gemeinschaftsaktion der NÖ Landwirtschaftskammer, NÖ Wirtschaftskammer, Land NÖ und den Gärtnern NÖ den dritten Platz. Den Sieg in dieser Gruppe holte sich heuer zum ersten Mal St. Oswald. Erstmals dabei war der Ort Lehsdorf. Die Katastralgemeinde landete in der Kategorie „Waldviertel-Gruppe Kleinstgemeinden“ sogleich mit Platz acht im guten Mittelfeld. Heiligenblut belegte in der gleichen Kategorie Platz neun und Feistritz Platz elf.

Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger bedankt sich bei den Ortsbewohnerinnen und -bewohnern für ihr Engagement.