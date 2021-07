Das Aufatmen bei Persenbeugs Bürgermeister Gerhard Leeb war Ende April wahrlich zu vernehmen: Nach fast vierjähriger Suche für die freie Zahnarztstelle von Günther Staudinger vermeldete Leeb ein Ende der Suche. Mit Michael Gindl hatte sich im vierten Anlauf ein neuer Zahnarzt für die Stelle beworben.

Gindl hatte damals beim zweiten Persenbeuger Zahnarzt Klaus Peter Kammerer gearbeitet. Inzwischen ist er als Vertretung in der Praxis von Ingeborg Steininger in Ybbs tätig. Die endgültige Entscheidung sollte im Juni fallen. Geplant war die Errichtung der neuen Zahnarztpraxis in der Teichsiedlung in Gottsdorf, die Gemeinde hatte dafür ein Grundstück reserviert.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung musste Leeb jetzt einräumen, dass im letzten Moment noch eine Absage von Gindl folgte. Das Risiko der Neuerrichtung einer Zahnarztpraxis verbunden mit der zeitlichen Komponente bei der aktuellen Baumaterialknappheit wäre dem 27-jährigen Zahnarzt, der mit seiner Frau in Weitenegg wohnt, zu hoch gewesen, betont Leeb im NÖN-Gespräch. Anstelle eines Neubaus entschied sich der Mediziner für die Mietvariante im Wieselburger Ärztehaus, wo er mit Jänner 2022 seine Praxis samt Kassenvertrag eröffnen möchte.

Förderpaket soll künftig Mediziner anlocken

Aufgeben will Leeb trotz neuerlichen Scheiterns der Zahnarzt-Siedlung aber nicht. „Wir sehen uns die Thematik im Ausschuss an und schauen, wo wir einen künftigen Zahnarzt noch besser unterstützen können“, gibt sich Leeb kämpferisch. So will Leeb gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern Möglichkeiten einer weiteren Förderung erarbeiten. Um das Risiko für den künftigen Mediziner abzuwenden, startet die Gemeinde zudem auch die Suche nach Räumlichkeiten zur Miete. „Damit hätten wir eine Alternative zum kompletten Neubau einer Zahnarztpraxis“, glaubt das Gemeindeoberhaupt.

Bei der Bürgerliste will man die Absage aber nicht einfach zur Kenntnis nehmen und führt diese auf ein fehlendes Unterstützungspaket seitens der Gemeinde zurück. Die Bürgerliste hatte bereits im September 2019 einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, dessen Inhalt die Erstellung eines attraktiven Förderpaketes war. Nachdem der erste Antrag abgelehnt wurde, stellte die Bürgerliste in der jüngsten Sitzung abermals einen Antrag. Dieser wurde einstimmig angenommen und dem Finanzausschuss zugewiesen.