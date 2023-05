„lebensfluss“ beim Waldviertelfestival 2023

Das „Chorprojekt Südliches Waldviertel“ unter der Leitung von Willi Wimmer feierte bereits 2017 und 2019 große Erfolge. Im heurigen Jahr wurden die ambitionierten Musiker ausgewählt, am „Wald/4 Festival“ teilzunehmen.

Unter dem Titel „lebensfluss – finde Freude meine Seele“ widmen sich die Musiker der Reise der Seele am Rande des Lebens, auf dem Weg in eine neue Dimension. Die Stücke haben allesamt spirituellen Charakter, weshalb die Konzerte auch in Kirchen stattfinden.

Auftakt ist am 10. Juni in der Stiftskirche Waldhausen, am 16. und 17 Juni wird in der Basilika Maria Taferl und der Stiftskirche Melk gespielt.

Kartentelefon: 0677/648 060 61

