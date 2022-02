Neumarkt/Ybbs: Polizeidiensthund spürt abgängige Person auf

Es wurde eine Suche im Nahbereich veranlasst. Da der Mann nicht aufzufinden war, wurde gegen 04.00 Uhr die Feuerwehr Neumarkt an der Ybbs verständigt. Über die Landesleitzentrale wurde gegen 04.30 Uhr eine Polizeidiensthundestreife und der Hubschrauber der Flugpolizei ‚Libelle‘ angefordert.

Der Polizeidiensthund ‚Odin‘ der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten nahm gegen 05.20 Uhr bei Dunkelheit und leichten Minusgraden die Spur der abgängigen Person auf. Die Fährte führte durch ein Siedlungsgebiet über einen Acker. ‚Odin‘ und das Team der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten konnten den Mann in kürzester Zeit gegen 05.45 Uhr in einer Garage eines Rohbaus sitzend auffinden. Der Mann war desorientiert und unterkühlt. Mit Unterstützung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt an der Ybbs wurde der Mann aus der Garage und in weiterer Folge mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Amstetten verbracht.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden